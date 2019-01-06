"Реал Сосьедад" впервые с 2004 года в гостях победил мадридский "Реал"

6 января 2019 23:42 (UTC+04:00)

"Реал Сосьедад" одержал победу над мадридским "Реалом" со счетом 2:0 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу, как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Виллиан (3-я минута, с пенальти) и Рубен Пардо (83). На 61-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Реала" Лукас Васкес.

"Реал Сосьедад" прервал беспроигрышную серию "Реала" из четырех матчей в первенстве страны (три победы, одна ничья). "Реал" проиграл клубу "Реал Сосьедад" на своем поле впервые с 23 мая 2004 года, в том матче "Реал Сосьедад" добился крупной победы - 4:1.

В турнирной таблице "Реал Сосьедад" занимает 11-е место, набрав 22 очка, "Реал" с 30 очками идет пятым. В следующем туре "Реал Сосьедад" 14 января примет "Эспаньол", "Реал" днем ранее в гостях сыграет с "Бетисом".

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