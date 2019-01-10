"Манчестер Сити" забил 9 мячей "Бертону" в полуфинале Кубка английской лиги по футболу

Футболисты "Манчестер Сити" одержали победу над клубом "Бертон Альбион" со счетом 9:0 в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере.

В составе "Манчестер Сити" отличились Кевин Де Брюйне (5-я минута), Габриэл Жезус (30, 34, 57, 65), Александр Зинченко (37), Фил Фоден (62), Кайл Уокер (70) и Рияд Марез (83). Ответный матч пройдет 23 января на стадионе "Бертона".

"Бертон Альбион" выступает в третьем по значимости дивизионе Англии. По данным портала Transfermarkt.de, состав клуба оценивается в €6,75 млн. "Бертон" впервые в своей истории встретился с "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" становился обладателем трофея Кубка английской лиги пять раз (1970, 1976, 2014, 2016, 2018).

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