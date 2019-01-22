Суд приговорил Криштиану Роналду к условному сроку и штрафу в 19 миллионов

22 января 2019 15:20 (UTC+04:00)

Провинциальный суд Мадрида приговорил нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по делу о неуплате налогов к 23 месяцам заключения условно и штрафу в размере более чем 19 миллионов евро, передает РИА Новости.

Португальцу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты подоходного налога физических лиц с 2011 по 2014 годы, сумма оценивается в 5,7 миллиона евро. В это время Роналду выступал за мадридский "Реал".

В рамках сделки с правосудием Роналду заплатит 18,8 миллиона евро и дополнительный штраф в размере 375 тысяч евро.

Как правило, приговоры до двух лет заключения в Испании отбываются условно, если человек ранее не привлекался к уголовной ответственности.

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