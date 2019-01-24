"Манчестер Сити" стал первым финалистом Кубка английской лиги по футболу

24 января 2019 02:45 (UTC+04:00)

Футбольный клуб "Манчестер Сити" в гостях одержал победу над "Бёртоном" со счетом 1:0 в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мяч на 26-й минуте забил Серхио Агуэро. Первая встреча команд завершилась крупной победой "Манчестер Сити" - 9:0.

В финальном матче, который состоится 24 февраля на лондонском стадионе "Уэмбли", "Манчестер Сити" встретится с победителем противостояния "Челси" - "Тоттенхэм". Ответная игра команд состоится в четверг, первая встреча завершилась домашней победой "Тоттенхэма" - 1:0.

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