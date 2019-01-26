ФК "Монако" объявил о назначении Леонарду Жардима на пост главного тренера клуба

Португальский специалист Леонарду Жардим утвержден в должности главного тренера футбольного клуба "Монако". Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщается в заявлении вице-президента клуба Вадима Васильева.

Леонарду Жардим, возглавлявший клуб с 2014 года, был отправлен в отставку 11 октября, на его место был назначен Тьерри Анри. Под руководством Жардима команда в сезоне-2016/17 одержала победу в чемпионате Франции.

"Леонарду Жардим подписал контракт на два с половиной года с футбольным клубом "Монако". Он приступит к своим обязанностям вместе со своим штабом 27 января. Клуб официально прекратил отношения с тренером Тьерри Анри, Франк Пасси будет руководить командой в ближайшем матче чемпионата Франции в Дижоне", - говорится в заявлении.

"Наш клуб переживает очень сложный период, я готов заявить, что ответственность за результат лежит на мне. Мы вынуждены признать, что мы продали слишком много сильных игроков во время летнего трансферного окна, несмотря на инвестирование значительных средств, были допущены ошибки при их замене, это не позволило правильно сформировать новую команду, решение об увольнении тренера Леонарду Жардима было также принято преждевременно", - сказал Васильев.

"При увольнении Жардима я сказал, что его время в "Монако" будет одной из лучших страниц в истории клуба. Теперь мы осознали, что это время не должно было заканчиваться. Нам стоило дать Леонарду шанс продолжить работу", - говорится в заявлении.

"Тьерри Анри - легенда футбола, но неблагоприятное стечение обстоятельств, и, прежде всего, многочисленные травмы игроков не позволили ему быстро и эффективно вывести команду из кризиса. Я хочу сказать огромное спасибо Тьерри Анри за то, что он принял этот вызов и попробовал возглавить команду его родного клуба в сложный период. Ему, вероятно, было бы необходимо больше времени на то, чтобы реализовать задуманное, а у нас, к сожалению, этого времени нет, нам требуются срочные перемены, поэтому мы приняли решение отправить в отставку Анри", - отмечается в заявлении.

"Ошибки летнего трансферного окна были учтены, этой зимой мы более тщательно подошли к формированию состава. Мы много и напряженно работали над усилением, как вы знаете, команда уже пополнилась сильными игроками. Зимнее трансферное окно еще не закончилось, не исключены и новые соглашения. Мы надеемся, что еще не поздно исправить ситуацию и верим в то, что наши игроки мобилизуются, а вместе с тренером Жардимом клуб сможет преодолеть этот кризис", - заключил Васильев.

В чемпионате Франции "Монако" занимает предпоследнее, 19-е место, набрав 15 очков после 21 матча. В составе клуба выступает российский полузащитник Александр Головин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.