"Барселона" в девятый раз подряд вышли в полуфинал Кубка Испании, обыграв "Севилью"

"Барселона" на своем поле одержала победу над "Севильей" со счетом 6:1 во втором матче четвертьфинального противостояния Кубка Испании по футболу, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС. Первый матч завершилась со счетом 2:0 в пользу "Севильи".

В составе победителей забитыми мячами отметились Филипе Коутиньо (13-я минута - с пенальти, 53-я минута), Иван Ракитич (31), Серджи Роберто (54), Луис Суарес (89) и Лионель Месси (90+2). У проигравших единственный гол на счету Гильерме Араны (67). На 27-й минуте не смог реализовать пенальти полузащитник "Севильи" Эвер Банега.

"Барселона" в девятый раз подряд выходит в полуфинальную стадию Кубка Испании. Пять сезонов кряду каталонская команда играла в финале турнира, в котором неизменно одерживала победы четыре последних года.

Соперник "Барселоны" по полуфинальной встрече Кубка Испании станет известен после проведения жеребьевки.

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