"Фиорентина" забила семь мячей "Роме" в четвертьфинале Кубка Италии (ВИДЕО)

31 января 2019 04:58 (UTC+04:00)

"Фиорентина" со счетом 7:1 обыграла "Рому" в четвертьфинале Кубка Италии и вышла в полуфинал турнира. Встреча прошла во Флоренции, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей хет-триком отметился Федерико Кьеза (7-я, 18-я и 74-я минуты), дублем - Джованни Симеоне (79, 89), по одному голу на счету Луиса Муриэля (33) и Марко Бенасси (66). В составе "Ромы" единственный мяч забил Александр Коларов (28).

В своей истории "Рома" в шестой раз пропустила 7 голов за матч.

В полуфинале турнира "Фиорентина" встретится с победителем матча между "Ювентусом" и "Аталантой", который пройдет позже в среду.

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