Дубль Игуаина помог "Челси" разгромить "Хаддерсфилд" в чемпионате Англии по футболу

"Челси" одержал крупную победу над "Хаддерсфилдом" со счетом 5:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Гонсало Игуаин (16-я, 69-я минуты), Эден Азар (45, с пенальти, 66) и Давид Луис (86). Для Игуаина, который перешел в "Челси" в конце января на правах аренды и провел за клуб третий матч, эти голы стали первыми в составе лондонской команды.

В турнирной таблице "Челси" занимает четвертое место, набрав 50 очков, "Хаддерсфилд" с 11 очками идет на последней, 20-й строчке.

В следующем туре "Челси" 10 февраля в гостях сыграет с "Манчестер Сити", "Хаддерсфилд" 9 февраля примет "Арсенал".

Ранее в субботу "Тоттенхэм" дома обыграл "Ньюкасл" со счетом 1:0 и вышел на второе место в чемпионате, набрав 57 очков и четыре очка проигрывая лидирующему "Ливерпулю", который имеет матч в запасе.

Результаты других матчей игрового дня:

"Бёрнли" - "Саутгемптон" - 1:1;

"Брайтон" - "Уотфорд" - 0:0;

"Кристал Пэлас" - "Фулхэм" - 2:0;

"Эвертон" - "Вулверхэмптон" - 1:3.

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