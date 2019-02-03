"Ювентус" в добавленное время упустил победу над "Пармой" в матче чемпионата Италии

"Ювентус" сыграл вничью с "Пармой" со счетом 3:3 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (36-я, 66-я минуты) и Даниэле Ругани (62). У гостей отличились Антонио Барилла (64) и Жервиньо (74, 90).

Роналду вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Италии нынешнего сезона, на его счету 17 голов.

В турнирной таблице "Ювентус" продолжает занимать первое место, набрав 60 очков и на девять очков опережая идущий вторым "Наполи", который ранее в субботу разгромил "Сампдорию" - 3:0. "Ювентус" не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне первенства страны. "Парма" с 29 очками идет 12-й.

В следующем туре "Ювентус" 10 февраля в гостях сыграет с "Сассуоло", "Парма" 9 февраля примет "Интер".

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