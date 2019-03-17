Рафаэль Надаль снялся с турнира ATP в Индиан-Уэллсе из-за травмы

17 марта 2019 00:58 (UTC+04:00)

Испанец Рафаэль Надаль не сыграет со швейцарцем Роджером Федерером из-за травмы правого колена в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), который проходит в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщает пресс-служба турнира.

В ночь с пятницы на субботу Надаль обыграл россиянина К.Хачанова в 1/4 финала турнира и должен был сыграть с Федерером в полуфинальной встрече. Таким образом, Федерер сравнялся с Надалем по количеству финалов на турнирах серии "Мастерс", на данный момент в активе спортсменов по 49 финальных встреч. В решающем матче за победу на турнире Федерер сыграет с победителем второго полуфинала между австрийцем Домиником Тимом (8-й номер посева) и канадцем Милошем Раоничем (4).

Надаль занимает второе место в рейтинге ATP. На счету испанца 17 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, также Надаль выиграл 33 турнира серии "Мастерс". Федерер идет на четвертой строчке в рейтинге ATP, в его активе 20 побед на турнирах Большого шлема и 27 - на турнирах серии "Мастерс".

Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 марта. Призовой фонд турнира составляет $8,4 млн. Действующим победителем является аргентинец Хуан Мартин дель Потро.

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