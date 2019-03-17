"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Суонси" в 1/4 финала Кубка Англии по футболу

Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Суонси" со счетом 3:2 в гостевом матче Кубка Англии, проигрывая со счетом 0:2 по ходу второго тайма, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе гостей голы забили Бернарду Силва (69-я минута), Серхио Агуэро (89). У хозяев отличились Мэтт Граймс (20) и Берсант Целина (29). Нападающий "Манчестер Сити" Агуэро на 78-й минуте встречи не сумел реализовать пенальти, после его удара мяч угодил в штангу, но отскочил в спину голкиперу "Суонси" Кристофферу Нордфельту и попал в ворота.

В еще одном четвертьфинальном матче "Уотфорд" обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:1.

Полуфинальные пары определятся позднее в результате жеребьевки. Действующим обладателем Кубка Англии является лондонский "Челси".

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