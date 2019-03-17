"Манчестер Юнайтед" проиграл "Вулверхэмптону" и вылетел из Кубка Англии по футболу

17 марта 2019 03:56 (UTC+04:00)

"Манчестер Юнайтед" в гостях проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 1:2 в четвертьфинале Кубка Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Рауль Хименес (70-я минута) и Диогу Жота (76), у проигравших отличился Маркус Рэшфорд (90+5).

Для "Манчестер Юнайтед" это поражение стало вторым подряд, 10 марта команда в матче чемпионата Англии проиграла "Арсеналу" (0:2). Впервые под руководством Уле Гуннара Сульшера, который возглавил "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года, команда не смогла победить в двух встречах кряду.

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