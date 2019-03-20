Лукаку не участвовал в тренировке команды во вторник

20 марта 2019 01:31 (UTC+04:00)

Нападающий сборной Бельгии и английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку не принял участие в тренировке национальной команды, которая прошла во вторник. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает бельгийское издание Nieuwsblad.

Отмечается, что 25-летнему форварду было сделано МРТ, его участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной России находится под вопросом. В текущем сезоне Лукаку сыграл 38 матчей в составе "Манчестер Юнайтед" в разных турнирах, отметившись в них 15 голами и четырьмя результативными передачами.

Матч Бельгия - Россия пройдет 24 марта в Брюсселе, начало - 22:45 мск.

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