Гафур Рахимов временно сложил полномочия главы Международной ассоциации бокса

Узбекистанец Гафур Рахимов временно покинул пост главы Международной ассоциации бокса (AIBA). Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщает пресс-служба организации.

Выборы временного президента AIBA пройдут на внеочередных заседаниях исполкома организации, которые пройдут 23 и 24 марта в формате телеконференции.

"Я уже заявлял ранее и хочу повторить - выдвигаемые против меня обвинения сфабрикованы и основаны на политически мотивированной лжи. Я верю, что правда восторжествует. Тем не менее я всегда говорил, что никогда не поставлю себя выше бокса, и, как президент, обязан сделать все, что в моих силах, для служения нашему спорту и нашим спортсменам", - приводит слова Рахимова пресс-служба AIBA.

Рахимов стал исполняющим обязанности главы AIBA 28 января 2018 года. Ранее он возглавлял Азиатскую федерацию бокса, а также занимал пост вице-президента Международной ассоциации бокса. 3 ноября на конгрессе AIBA в Москве Рахимов был избран президентом AIBA на постоянной основе.

30 ноября прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности назначение Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью.

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