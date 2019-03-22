Гафур Рахимов временно сложил полномочия главы Международной ассоциации бокса

22 марта 2019 22:48 (UTC+04:00)

Узбекистанец Гафур Рахимов временно покинул пост главы Международной ассоциации бокса (AIBA). Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщает пресс-служба организации.

Выборы временного президента AIBA пройдут на внеочередных заседаниях исполкома организации, которые пройдут 23 и 24 марта в формате телеконференции.

"Я уже заявлял ранее и хочу повторить - выдвигаемые против меня обвинения сфабрикованы и основаны на политически мотивированной лжи. Я верю, что правда восторжествует. Тем не менее я всегда говорил, что никогда не поставлю себя выше бокса, и, как президент, обязан сделать все, что в моих силах, для служения нашему спорту и нашим спортсменам", - приводит слова Рахимова пресс-служба AIBA.

Рахимов стал исполняющим обязанности главы AIBA 28 января 2018 года. Ранее он возглавлял Азиатскую федерацию бокса, а также занимал пост вице-президента Международной ассоциации бокса. 3 ноября на конгрессе AIBA в Москве Рахимов был избран президентом AIBA на постоянной основе.

30 ноября прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности назначение Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью.

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