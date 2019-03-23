Хет-трик Стерлинга помог сборной Англии разгромить команду Чехии в матче отбора ЧЕ-2020 (ВИДЕО)

Сборная Англии по футболу нанесла крупное поражение команде Чехии со счетом 5:0 в первом домашнем матче группы А отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Голы забили Рахим Стерлинг (24-я, 62-я и 68-я минуты) и Гарри Кейн (45, пенальти). Также на 84-й минуте встречи защитник гостей Томаш Калац поразил собственные ворота.

Также в группе А сборная Болгарии дома сыграла вничью с командой Черногории со счетом 1:1. В следующем матче отборочного турнира англичане 25 марта сыграют в гостях с черногорцами, команда Чехии 7 июня проведет домашнюю встречу с болгарами.

В группе Н сборная Турции в гостях победила команду Албании со счетом 2:0. Также национальная команда Исландии с аналогичным счетом переиграла сборную Андорры на поле соперника, а сборная Франции со счетом 4:1 победила команду Молдавии. Во втором туре, матчи которого пройдут 25 марта, французы примут исландцев, турки - сборную Молдавии, команда Андорры - албанцев.

В стартовых матчах группы В команда Португалии на своем поле сыграла вничью со сборной Украины - 0:0. Сборная Люксембурга со счетом 2:1 дома переиграла литовцев. В следующих матчах люксембуржцы 25 марта примут украинцев, в тот же день сборная Португалии сыграет домашний матч с сербами. Сборная Литвы вторую встречу в рамках отбора на европейское первенство проведет 7 июня в гостях против команды Люксембурга.

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