Сборная Испании победила норвежцев в матче отборочного турнира ЧЕ-2020

24 марта 2019 02:25 (UTC+04:00)

Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Норвегии со счетом 2:1 в домашнем матче группы F отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы в составе победителей забили Родриго (16-я минута) и Серхио Рамос (71, пенальти). У гостей забитым голом отметился Джошуа Кинг (65, пенальти).

В следующем матче испанцы 26 марта примут команду Мальты. В тот же день норвежцы сыграют домашний матч со шведами.

Также в группе F сборная Швеции дома победила румын со счетом 2:1, а команда Мальты одержала первую победу за шесть лет, переиграв на своем поле сборную Фарерских островов (2:1).

В группе D швейцарцы в гостях победили грузин - 2:0. Сборная Ирландии переиграла команду Гибралтара в гостевом матче со счетом 1:0. В группе J сборная Италии победила финнов в домашнем матче со счетом 2:0, греки на выезде победили команду Лихтенштейна (2:0), сборная Боснии и Герцеговины дома взяла верх над командой Армении (2:1).

Отборочный турнир европейского первенства завершится в марте 2020 года. Основная стадия чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

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