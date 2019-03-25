Сборная Германии обыграла команду Нидерландов в матче отбора ЧЕ-2020 (ВИДЕО)

Сборная Германии одержала победу над командой Нидерландов со счетом 3:2 в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Лерой Сане (15-я минута), Серж Гнабри (34) и Нико Шульц (90), у проигравших отличились Маттейс де Лигт (48) и Мемфис Депай (63). В другом матче группы C сборная Северной Ирландии обыграла команду Белоруссии - 2:1. В турнирной таблице лидирует команда Северной Ирландии (6 очков), далее идут команды Германии, Нидерландов (по 3), Эстонии и Белоруссии (по 0).

В группе E вице-чемпион мира 2018 года сборная Хорватии в гостях проиграла команде Венгрии со счетом 1:2, а сборная Уэльса дома обыграла команду Словакии (1:0). В турнирной таблице четыре команды - сборные Словакии, Уэльса, Венгрии и Хорватии - имеют по три очка, у сборной Азербайджана очков нет.

В группе G сборная Польши обыграла команду Латвии (2:0), сборная Израиля оказалась сильнее команды Австрии (4:2), сборные Словении и Северной Македонии сыграли вничью (1:1). В турнирной таблице лидируют поляки, набравшие шесть очков, далее идут сборные Израиля, Северной Македонии (по 4), Словении (2), Австрии и Латвии (по 0).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.