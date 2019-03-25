Cборная Венгрии обыграла хорватов в отборочном матче Евро-2020 (ВИДЕО)

Футболисты сборной Венгрии на своем поле победили финалистов чемпионата мира-2018 команду Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, .

Встреча группы Е, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 2:1. У победителей отличились Адам Салаи (34-я минута) и Мате Паткои (76), у гостей мяч забил Анте Ребич (13).

В следующем отборочном матче сборная Венгрии 8 июня сыграет на выезде с командой Азербайджана, а хорватская команда в этот же день примет сборную Уэльса.

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