Турция разгромила Молдову в матче квалификации Евро-2020

26 марта 2019 00:12 (UTC+04:00)

Сборная Турции на своем поле одержала победу над Молдовой в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, передает Trend со ссылкой на Советский спорт.

Встреча прошла на стадионе «Эскишехир Арена» в Турции и завершилась со счетом 4:0. В составе победителей голами отметились Хассан Али Калдырым (24-я минута), Дженк Тосун (26, 54) и Кан Айхан (70).

Отметим, что на 52-й минуте матча нападающий сборной Турции Бурак Йилмаз не реализовал 11-метровый.

После этой победы турецкая команда, набрав шесть очков, возглавила турнирную таблицу группы Н. Молдова, проиграв оба матча, занимает последнее, шестое место.

В следующем матче Турция 8 июня на своем поле сыграет против Франции, а Молдова в тот же день дома примет Андорру.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции произошло землетрясение
Турция 25 марта 23:54
Турецкая компания построит завод по производству солнечных панелей в Узбекистане
Энергетика 25 марта 16:56
Турция приобретает в Туркменистане нефтяной кокс
Энергетика 25 марта 11:51
Эрдоган: Никаких шагов назад в вопросе С-400 не будет
Турция 25 марта 08:51
Cборная Венгрии обыграла хорватов в отборочном матче Евро-2020 (ВИДЕО)
Спорт 25 марта 04:01
Бельгийские футболисты обыграли команду Кипра в матче отбора Евро-2020
Спорт 25 марта 02:32
Лента новостей
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа
Израиль 00:30
Может ли Пашинян достичь успеха?
Армения 00:23
В Турции произошло землетрясение
Турция 25 марта 23:54
Генетики создали молекулу, очищающую организм от "спящего" ВИЧ
В мире 25 марта 23:29
Израильские ВВС атаковали офис лидера ХАМАС
Израиль 25 марта 23:07
В Венесуэле произошло масштабное отключение света
Другие страны 25 марта 23:06
Трое российских военных погибли в Сирии
Россия 25 марта 23:01
На юге Израиля сработали сирены
Израиль 25 марта 22:41
Apple представила новые сервисы (Обновлено)
В мире 25 марта 22:29