Турция разгромила Молдову в матче квалификации Евро-2020

Сборная Турции на своем поле одержала победу над Молдовой в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, передает Trend со ссылкой на Советский спорт.

Встреча прошла на стадионе «Эскишехир Арена» в Турции и завершилась со счетом 4:0. В составе победителей голами отметились Хассан Али Калдырым (24-я минута), Дженк Тосун (26, 54) и Кан Айхан (70).

Отметим, что на 52-й минуте матча нападающий сборной Турции Бурак Йилмаз не реализовал 11-метровый.

После этой победы турецкая команда, набрав шесть очков, возглавила турнирную таблицу группы Н. Молдова, проиграв оба матча, занимает последнее, шестое место.

В следующем матче Турция 8 июня на своем поле сыграет против Франции, а Молдова в тот же день дома примет Андорру.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.