Футболист "Атлетико" Коста может пропустить восемь матчей

7 апреля 2019 11:05 (UTC+04:00)

Нападающий футбольного клуба "Атлетико" Диего Коста может пропустить восемь матчей чемпионата Испании из-за оскорбления судьи в игре 31-го тура национального первенства с "Барселоной". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

Встреча "Барселоны" и "Атлетико" прошла 6 апреля на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 2:0 в пользу каталонского клуба. Коста был удален с поля на 28-й минуте игры за неспортивное поведение.

В послематчевом отчете арбитр встречи Хесус Мансано отметил, что Коста оскорбил его родственников, за что 30-летнему нападающему грозит отстранение на четыре следующих матча. Еще четыре игры футболист может пропустить из-за того, что схватил за руку судью, чтобы тот не показал ему красную карточку. Коста, покидая поле, продолжал выкрикивать оскорбления в адрес рефери.

Таким образом, Коста может пропустить остаток сезона, так как до конца чемпионата осталось семь туров.

"Атлетико" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 62 очка после 31 матча. Лидирует "Барселона", в активе которой 73 очка после 31 встречи.

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