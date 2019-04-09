Эден Азар: «Болельщики «Вест Хэма» пели, что я ухожу в «Реал»? Они ошибаются»

9 апреля 2019 01:32 (UTC+04:00)

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о победном матче с «Вест Хэмом» (2:0), в котором он оформил дубль, передает Trend со ссылкой на "Спортс.ру".

«Думаю, мы здорово сыграли. Матч был непростым, потому что «Вест Хэм» – прекрасная команда. Они создали нам немного проблемы. Но мы сделали все: мы много создавали и забили два отличных гола.

Первый – это было нечто особенное. Я подхватил мяч и постарался продвинуться вперед. В штрафной защитнику было сложно идти в отбор, потому что он мог коснуться меня, и был бы пенальти.

Возможно, мне немного повезло с ударом. Я хотел пробить быстро. Когда я увидел мяч в сетке, просто порадовался. Я маленький, так что мне удобно играть против высоких соперников. Им тяжело менять направление.

Болельщики «Вест Хэма» пели, что я ухожу в «Реал»? Они ошибаются. Сейчас я сосредоточен только на «Челси» – до конца сезона. Я хочу попасть в топ-4 и [выиграть] Лигу Европы. Нам еще многое предстоит сделать. Посмотрим.

Мы в хорошей форме. Мы выиграли три матча подряд. Для психологии важно продолжать двигаться дальше. Топ-4 и победа в Лиге Европы – наша цель, нам нужно сыграть так хорошо, как мы можем, в обоих турнирах», – сказал Азар в эфире Sky Sports.

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