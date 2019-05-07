"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" и вернулся на первое место в чемпионате Англии

7 мая 2019 01:17 (UTC+04:00)

"Манчестер Сити" со счетом 1:0 обыграл "Лестер" в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Манчестере, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный гол забил центральный защитник Венсан Компани (70-я минута). Для 33-летнего бельгийца этот гол стал первым в чемпионате. Кроме того, "Манчестер Сити" забил 100-й гол на домашнем стадионе во всех турнирах в текущем сезоне.

Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали 13-ю победу подряд в чемпионате Англии, последний раз клуб не выиграл 29 января - в гостевом матче против "Ньюкасла" (1:2).

"Манчестер Сити" вернулся на первое место в турнирной таблице, перед последним туром в активе команды 95 очков, идущий вторым "Ливерпуль" отстает на 1 очко. "Лестер" располагается на девятой строчке, набрав 51 очко.

Все матчи последнего тура пройдут 12 мая. "Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Брайтоном", "Ливерпуль примет "Вулверхэмптон", "Лестер" дома встретится с "Челси".

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