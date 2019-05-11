ФИФА отстранила футбольного агента Мино Райолу от профессиональной деятельности

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила Мино Райолу от агентской деятельности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба организации.

Также санкциям подвергся Винченцо Райола, приходящийся Мино двоюродным братом.

В среду двух агентов на три месяца отстранила Федерация футбола Италии. ФИФА приняла решение поддержать отстранение, чтобы у братьев не было возможности заниматься агентской деятельностью во всем мире. Мино Райола отстранен на три месяца, его брат - на два. Решение ФИФА вступило в силу со дня опубликования решения.

Голландец итальянского происхождения Мино Райола является одним из самых влиятельных футбольных агентов мира. В число его клиентов входят такие игроки, как Марио Балотелли, Лоренцо Инсинье, Мойзе Кин, Поль Погба, Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма и Маттейс де Лигт.

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