Что болельщики "Арсенала" устроили в центре Баку (ВИДЕО)

29 мая 2019 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 68-тысячном Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Челси" и "Арсенал". Финальная встреча начнется в 23:00 и объединит всех вокруг футбольного праздника, сообщает Trend Life. В Баку приехало много болельщиков, особенно активны фаны "Арсенала".

В целях организации акции поддержки футбольным клубам, участвующим в финале Лиги Европы УЕФА в Баку, для местных и иностранных болельщикам выделены специальные места. Для этого в центральной части города болельщикам были представлены три территории. Для иностранных болельщиков "Челси" выделена специальная территория в саду "Sahil bağı", в для болельщиков "Арсенала" - в "Зимнем парке. А для местных болельщиков обеих клубов предусмотрено место в Приморском бульваре.

При поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) на этих территориях установлены специальные мониторы и другие оборудование. У болельщиков также есть шанс посмотреть футбол "вживую" в городе.

(Автор: Вугар Иманов)

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