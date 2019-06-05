Хабиба Нурмагомедова назвали самым высокооплачиваемым бойцом UFC

5 июня 2019 08:35 (UTC+04:00)

Россиянин Хабиб Нурмагомедов является самым высокооплачиваемым спортсменом в ростере Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Об этом рассказал его агент Али Абдель-Азиз.

«Мы очень рады подписанию контракта, ведь о нас хорошо позаботились. Даже не можем просить большего и очень благодарны. Это самые легкие переговоры, которые у меня когда-либо были. Все было честно и прямо. И это одна из крупнейших сделок в истории UFC.

Сегодня Хабиб - самый высокооплачиваемый спортсмен в UFC. Поверьте мне, это так. Я знаю, о чем говорю. Мы счастливы. Время готовиться к бою», - приводит слова менеджера MMA Fighting.

30-летний Нурмагомедов 7 сентября проведет защиту титула в поединке против Дастина Порье.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC.

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