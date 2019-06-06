Неймар заявил, что матч против сборной Катара станет самым тяжелым в его карьере

6 июня 2019 06:12 (UTC+04:00)

Футболист сборной Бразилии Неймар заявил о том, что предстоящий товарищеский матч против команды Катара будет для него самым тяжелым в карьере из-за сложной ситуации, сложившейся после обвинений в изнасиловании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, нападающий написал на своей странице в Instagram.

"Просто хочу поблагодарить бога, мою семью, моих друзей и всех тех, кто отправлял сообщения с поддержкой, чтобы я мог оставаться уравновешенным и сосредоточенным. Спасибо! Сегодня у меня один из самых сложных матчей в моей карьере, если не самый сложный из-за сложившихся обстоятельств", - написал Неймар.

Ранее СМИ сообщили, что 31 мая в отделение полиции города Санту-Амару (юго-восточный штат Сан-Паулу) поступило заявление с обвинениями в изнасиловании в адрес Неймара. Согласно утверждению пострадавшей, имя которой не называется, преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению футболиста, с которым познакомилась в социальной сети. Затем женщина вернулась в Бразилию, но до недавнего времени не решалась обратиться за помощью к правоохранительным органам. Позже Неймар в качестве опровержения разместил на своей странице в Instagram содержание личной переписки с девушкой, где были ее пикантные фотографии со скрытым лицом и интимными частями тела, теперь форвард должен дать показания в полиции.

Встреча сборных Бразилии и Катара состоится в ночь на 6 июня. Начало - 03:30 мск. С 14 июня по 7 июля в Бразилии пройдет Кубок Америки по футболу.

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