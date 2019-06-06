Джокович победил Зверева в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович победил Александра Зверева из Германии в 1/4 финала турнира Большого шлема "Ролан Гаррос", передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Результат встречи – 7:5, 6:2, 6:2 в пользу Джоковича. Продолжительность игры составила 2 часа 9 минут.

В полуфинале Джокович сыграет с представителем Австрии Домиником Тимом, который ранее в четверг одержал победу над россиянином Кареном Хачановым.

Другую пару 1/2 финала составили швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

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