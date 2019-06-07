Нидерланды вышли в финал Лиги наций по футболу

Футболисты сборной Нидерландов обыграли команду Англии со счетом 3:1 в дополнительное время полуфинала Лиги наций и вышли в финал турнира. Встреча состоялась в португальском Гимарайнше на стадионе "Афонсу Энрикиш", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе сборной Нидерландов гол забил Маттейс де Лигт (73-я минута), также на 7-й минуте первого дополнительного тайма защитник англичан Кайл Уокер срезал мяч в свои ворота после удара бывшего футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса. На 9-й минуте второго дополнительного тайма Промес установил окончательный счет в матче. У проигравших с пенальти отличился Маркус Рэшфорд (32). Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен дважды воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR) - на 83-й минуте он отменил гол англичанина Джесси Лингарда из-за оффсайда, а через четыре минуты не стал назначать пенальти в ворота сборной Англии.

В финале турнира голландцы сыграют против команды Португалии, победившей в своем полуфинальном матче швейцарцев (3:1). Финал Лиги наций пройдет 9 июня в Порту на стадионе "Драгау". В матче за третье место, который также пройдет 9 июня, между собой сыграют швейцарцы и англичане.