Азар заявил, что выступление в составе "Реала" было главной мечтой его детства

Бельгийский полузащитник Эден Азар, перешедший в пятницу из лондонского "Челси" в мадридский "Реал", заявил, что с самого детства мечтал выступать в составе испанской команды. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, футболист написал на своей странице Facebook.

Контракт полузащитника с новым клубом рассчитан на пять лет. Презентация Азара состоится 13 июня на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Мои друзья, моя семья, теперь вы знаете, что я перехожу в "Реал". Решение покинуть "Челси" было самым сложным и самым важным в моей карьере, ведь я наслаждался каждым моментом, проведенным в клубе, и ни разу не задумывался о том, чтобы уйти из команды. Выступать в составе "Реала" являлось моей мечтой с самого детства, когда я забил свой первый гол. Пришло время открыть следующую главу, думаю, так делает каждый из нас, когда появляется шанс воплотить в жизнь свое главное желание", - написал Азар.

Также футболист поблагодарил владельца "Челси" Романа Абрамовича и болельщиков команды.

"Я должен сказать спасибо господину Абрамовичу и руководству клуба за то, что сбылись сразу две мои мечты: первая - быть игроком "Челси", вторая - стать игроком "Реала". Благодарю фанатов команды, которые всегда будут занимать особенное место в моем сердце. Надеюсь, что я еще много раз сыграю на этом стадионе в матчах Лиги чемпионов. Мы завоевали вместе с "Челси" много трофеев, каждый из них важен, а победа в Баку стала идеальным завершением этого тяжелого для нас сезона", - добавил бельгиец.

Азар выступал за "Челси" с 2012 года, перейдя в команду из французского "Лилля", в составе клуба из Лондона он становился победителем Лиги Европы (2012/13, 2018/19), обладателем Кубка лиги (2014/15), двукратным чемпионом Англии (2014/15, 2016/17) и обладателем Кубка Англии (2017/18). Всего он провел в команде 352 матча, забил 110 мячей и отдал 92 голевые передачи. Болельщики клуба трижды признавали его лучшим футболистом команды по итогам сезона. В 2015 году полузащитник стал лучшим игроком Английской премьер-лиги.

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