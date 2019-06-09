Сборная Турции по футболу одержала победу над Францией

БАКУ /Trend/ - В рамках отборочного этапа Евро-2020 по футболу в группе H встречались сборные Турции и Франции, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Матч прошел на стадионе "Конья Беюкшехир", в котором победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля.
Голами на 30-ой и 40-ой минуте игры отметились Кан Айхан и Дженгиз Ундер.
Таким образом, Турция набрала 9 очков в трех играх и поднялась на первое место в группе. Франция с 6 очками занимает второе место.
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