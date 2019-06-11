Испанские футболисты разгромили шведов в матче отбора ЧЕ-2020

Сборная Испании по футболу одержала крупную победу над командой Швеции со счетом 3:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Серхио Рамос (63-я минута, с пенальти), Альваро Мората (84, с пенальти) и Микель Ойарсабаль (87). Для Рамоса этот матч стал 165-м в составе сборной Испании, по этому показателю он уступает только вратарю Икеру Касильясу, который провел 167 игр в национальной команде. В середине первого тайма из-за травмы поле покинул полузащитник сборной Швеции Виктор Классон, выступающий за "Краснодар", вместо него вышел Якоб Юханссон.

В других матчах группы F сборная Румынии в гостях разгромила команду Мальты со счетом 4:0, а сборная Норвегии также на выезде оказалась сильнее команды Фарерских островов - 2:0. В турнирной таблице первое место занимает сборная Испании, набрав 12 очков из 12 возможных, далее идут команды Швеции, Румынии (по 7 очков), Норвегии (5), Мальты (3) и Фарерских островов (0).

В группе A сборная Чехии на своем поле обыграла команду Черногории - 3:0, сборная Косова в гостях переиграла команду Болгарии - 3:2. В турнирной таблице лидерство сохраняет сборная Англии (6), принимавшая участие в финальной стадии Лиги наций и занявшая третье место в турнире, далее расположились команды Чехии (6), Косова (5), Болгарии и Черногории (по 2). Сборная Украины в матче группы B дома переиграла команду Люксембурга - 1:0, а сербские футболисты оказались сильнее литовцев - 4:1. Украинцы лидируют в турнирной таблице (10), следом идут люксембуржцы, сербы (по 4), португальцы (2), в воскресенье ставшие победителями Лиги наций, и литовцы (1).

Лидер группы D также одержал домашнюю победу, сборная Ирландии обыграла команду Гибралтара - 2:0, в другом матче датчане разгромили футболистов из Грузии - 5:1. Ирландцы набрали 10 очков, вторыми идут представители Дании (5), третьими - Швейцарии (4), четвертыми - Грузии (3), замыкает таблицу сборная Гибралтара (0).

Сборная Польши, как и команда Испании, одержала четвертую победу в четвертом матче квалификации чемпионата Европы, разгромив на своем поле футболистов из Израиля - 4:0. В других встречах группы G австрийцы обыграли команду Северной Македонии - 4:1, словенцы одержали крупную победу над сборной Латвии - 5:0. В турнирной таблице первое место занимает сборная Польши (12), второе - Израиля (7), третье - Австрии (6), четвертое - Словении (5), пятое - Северной Македонии (4), шестое - Латвии (0).

Отборочный турнир чемпионата Европы - 2020 завершится в марте следующего года. По его итогам определятся 24 команды, которые примут участие в финальном турнире. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинальную встречу.

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