Футбольные клубы "Ювентус" и "Челси" договорились о переходе тренера Сарри

Туринский "Ювентус" и лондонский "Челси" достигли договоренности по поводу перехода главного тренера английского клуба Маурицио Сарри на аналогичный пост в итальянской команде. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ювентус" заплатит минимальную компенсацию за переход Сарри, у которого действует контракт с "Челси" до 2021 года. При этом английский клуб сможет получить бонусные выплаты, если 60-летний специалист добьется определенных успехов в итальянской команде.

В четверг представитель "Ювентуса" побывал в Лондоне, чтобы обговорить заключительные детали соглашения. Переговоры по поводу перехода затянулись по причине просьбы "Челси" - лондонцы хотели найти замену итальянскому тренеру перед его отставкой. Сообщается, что английский клуб возглавит его бывший капитан Фрэнк Лэмпард. По информации источника, официально об этом будет объявлено уже в пятницу.

Сарри возглавил "Челси" в июле 2018 года. По итогам прошедшего сезона он с командой занял третье место в Английской премьер-лиге (АПЛ) и стал победителем розыгрыша Лиги Европы. Ранее итальянец возглавлял "Наполи" (2015-2018).

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