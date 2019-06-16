Боксер Фьюри победил Шварца в первом бою после ничьей с Уайлдером

Бывший чемпион мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри одержал победу в первом поединке после ничьей с американцем Деонтеем Уайлдером. В 12-раундовом рейтинговом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе, он выиграл у немца Тома Шварца техническим нокаутом во втором раунде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Фьюри впервые вышел на ринг после того, как его поединок с Уайлдером за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в декабре 2018 года завершился вничью. Американец в том поединке сохранил пояс. Теперь в послужном списке 30-летнего Фьюри - 28 побед (20 нокаутом), одна ничья.

Британец провел четвертый поединок после возвращения на ринг спустя 2,5 года. Он вернулся на ринг в июне прошлого года, победив албанца Сефера Сефери техническим нокаутом в четвертом раунде, а в августе выиграл у итальянца Франческо Пьянеты по очкам.

Фьюри стал первым боксером за 11 лет, нанесшим поражение украинцу Владимиру Кличко - в ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии он выиграл по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками.

25-летний Шварц потерпел первое поражение в карьере при 24 победах (16 нокаутом).

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