Сборная Бразилии стала первым полуфиналистом Кубка Америки по футболу

Футболисты сборной Бразилии в серии пенальти четвертьфинального матча домашнего Кубка Америки обыграли команду Парагвая и вышли в полуфинал турнира. Основное и дополнительное время встречи, которая состоялась на стадионе "Арена-Гремио" в Порту-Алегри, завершилось вничью со счетом 0:0, но бразильцы точнее исполнили свои одиннадцатиметровые удары - 4:3, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей пенальти реализовали Виллиан, Маркиньос, Филиппе Коутиньо и Габриэл Жезус, а промах допустил Роберто Фирмино. У парагвайцев точны были Мигель Альмирон, Бруно Вальдес и Родриго Рохас. Пенальти Густаво Гомеса отбил голкипер Алиссон, а удар Дерлиса Гонсалеса пришелся мимо ворот.

В следующем раунде сборная Бразилии сыграет с победителем матча между командами Аргентины и Венесуэлы. Других полуфиналистов определят пары Колумбия - Чили и Уругвай - Перу. Бразильцы последний раз выигрывали трофей Кубка Америки в 2007 году. Всего на их счету восемь чемпионских титулов.

В нынешнем розыгрыше турнира принимают участие 10 сборных Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Также в качестве приглашенных команд в Бразилии выступали финалисты Кубка Азии 2019 года - сборные Катара и Японии. Однако они не смогли пройти групповой этап и вылетели из турнира вместе командами Боливии и Эквадора.

Кубок Америки завершится 7 июля.

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