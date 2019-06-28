Сборная Бразилии стала первым полуфиналистом Кубка Америки по футболу

28 июня 2019 07:55 (UTC+04:00)

Футболисты сборной Бразилии в серии пенальти четвертьфинального матча домашнего Кубка Америки обыграли команду Парагвая и вышли в полуфинал турнира. Основное и дополнительное время встречи, которая состоялась на стадионе "Арена-Гремио" в Порту-Алегри, завершилось вничью со счетом 0:0, но бразильцы точнее исполнили свои одиннадцатиметровые удары - 4:3, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей пенальти реализовали Виллиан, Маркиньос, Филиппе Коутиньо и Габриэл Жезус, а промах допустил Роберто Фирмино. У парагвайцев точны были Мигель Альмирон, Бруно Вальдес и Родриго Рохас. Пенальти Густаво Гомеса отбил голкипер Алиссон, а удар Дерлиса Гонсалеса пришелся мимо ворот.

В следующем раунде сборная Бразилии сыграет с победителем матча между командами Аргентины и Венесуэлы. Других полуфиналистов определят пары Колумбия - Чили и Уругвай - Перу. Бразильцы последний раз выигрывали трофей Кубка Америки в 2007 году. Всего на их счету восемь чемпионских титулов.

В нынешнем розыгрыше турнира принимают участие 10 сборных Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Также в качестве приглашенных команд в Бразилии выступали финалисты Кубка Азии 2019 года - сборные Катара и Японии. Однако они не смогли пройти групповой этап и вылетели из турнира вместе командами Боливии и Эквадора.

Кубок Америки завершится 7 июля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бразильские археологи открыли новый вид динозавра
В мире 27 июня 11:26
В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
Другие страны 26 июня 04:27
Аэропорты Бразилии передадут в частные руки
Другие страны 25 июня 08:49
Сборная Бразилии разгромила команду Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки по футболу
Спорт 23 июня 02:48
В Бразилии разрешили создавать полностью иностранные авиакомпании
Другие страны 18 июня 03:16
В Парагвае десять человек погибли в ходе бунта в тюрьме
Другие страны 17 июня 05:50
Лента новостей
Путин побеседовал в кулуарах саммита G20 с Эрдоганом
Россия 07:45
В Осаке открылся саммит G20
В мире 07:35
ЕС предупредил о "вредном влиянии" торговых споров США и КНР на мировую экономику
Европа 07:15
Вырос объем транспортировки газа по магистральным трубопроводам Азербайджана
Экономика 07:00
Трамп выразил поддержку желанию Абэ встретиться с Ким Чен Ыном
США 06:48
Джонсон предложил пост министра финансов главе британского МВД
Европа 06:35
США, Япония и Индия договорились вместе обеспечивать безопасность на море
В мире 06:19
Разрушительное землетрясение зафиксировано в Тихом океане
Другие страны 06:00
Трамп и Абэ обсудили торговлю, КНДР и Иран
В мире 05:49