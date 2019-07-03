"Тоттенхэм" за рекордную для клуба сумму приобрел футболиста Ндомбеле

3 июля 2019 00:13 (UTC+04:00)

Французский футболист Танги Ндомбеле подписал контракт с лондонским "Тоттенхэмом". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

Полузащитник перешел из французского "Лиона", подписав контракт с финалистом прошедшей Лиги чемпионов до 2025 года. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €65 млн. Это стало рекордом для лондонского клуба, до этого самым дорогим приобретением "Тоттенхэма" был колумбийский защитник Давинсон Санчес (€40 млн).

В прошедшем сезоне Ндомбеле провел 49 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал восемь голевых передач. На его счету шесть матчей за национальную сборную Франции.

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