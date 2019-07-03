Футболистки сборной США стали первыми финалистками чемпионата мира

3 июля 2019 02:13 (UTC+04:00)

Женская сборная США по футболу победила команду Англии со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира во Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Кристен Пресс (10-я минута) и Алекс Морган (31), у англичанок отличилась Эллен Уайт (19). На 84-й минуте Стефани Хьютон не смогла реализовать пенальти, удар с 11-метровой отметки отразила голкипер сборной США. Сборная Англии в третий раз не смогла реализовать пенальти на турнире. На 87-й минуте за вторую желтую карточку была удалена защитник английской команды Милли Брайт.

Уайт забила свой шестой гол на турнире, повторив бомбардирский рекорд мужских и женских английских национальных команд на чемпионатах мира, ранее подобного достижения добивались нападающие Гарри Кейн (2018) и Гарри Линекер (1986).

В финале американки 7 июля сыграют с победителем матча Швеция - Нидерланды.

На чемпионате мира стартовали 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

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