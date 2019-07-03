Сборная Бразилии обыграла команду Аргентины в полуфинале Кубка Америки по футболу

3 июля 2019 07:01 (UTC+04:00)

Футболисты сборной Бразилии победили команду Аргентины со счетом 2:0 в матче 1/2 финала домашнего Кубка Америки. Встреча состоялась на стадионе "Минейрао" в Белу-Оризонти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мячи забили Габриэл Жезус (19-я минута) и Роберто Фирмино (71), эти же футболисты записали на свой счет по голевой передаче.

Вратарь сборной Бразилии Алисон провел девятый матч подряд без пропущенных мячей с учетом игр за "Ливерпуль". В последний раз он пропускал 4 мая в матче чемпионата Англии.

В другом полуфинале в ночь на четверг сборная Перу сыграет с победителем двух последних Кубков Америки - командой Чили. Финальный матч состоится 7 июля.

Бразильцы последний раз выигрывали трофей в 2007 году. Всего на их счету восемь чемпионских титулов.

В нынешнем розыгрыше стартовали 10 южноамериканских сборных, а также финалисты Кубка Азии 2019 года сборные Катара и Японии - в качестве приглашенных команд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу
Спорт 29 июня 02:24
Макрон призвал президента Бразилии не выходить из Парижского соглашения по климату
Европа 28 июня 15:36
Сборная Бразилии стала первым полуфиналистом Кубка Америки по футболу
Спорт 28 июня 07:55
Бразильские археологи открыли новый вид динозавра
В мире 27 июня 11:26
В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
Другие страны 26 июня 04:27
Аэропорты Бразилии передадут в частные руки
Другие страны 25 июня 08:49
Лента новостей
Создатель Ford Mustang Ли Якокка скончался на 95-м году жизни
США 07:25
У берегов Турции произошло сильное землетрясение
Турция 06:44
В индийском штате Махараштра прорвало дамбу
Другие страны 06:14
Генсек ООН призвал защищать гражданских лиц в Афганистане
Другие страны 05:41
Жители японского города Кагосима получили указание об эвакуации в связи с ливнями
Другие страны 05:13
При авиаударе по центру содержания мигрантов близ Триполи погибли 40 человек
Другие страны 04:39
Объявлены четверо претендентов на пост главы Европарламента
Европа 04:01
Жители земли наблюдали солнечное затмение (Обновлено)
Общество 03:31
Мужчина подорвал себя в столице Туниса
Другие страны 03:26