Сборная Бразилии обыграла команду Аргентины в полуфинале Кубка Америки по футболу

Футболисты сборной Бразилии победили команду Аргентины со счетом 2:0 в матче 1/2 финала домашнего Кубка Америки. Встреча состоялась на стадионе "Минейрао" в Белу-Оризонти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мячи забили Габриэл Жезус (19-я минута) и Роберто Фирмино (71), эти же футболисты записали на свой счет по голевой передаче.

Вратарь сборной Бразилии Алисон провел девятый матч подряд без пропущенных мячей с учетом игр за "Ливерпуль". В последний раз он пропускал 4 мая в матче чемпионата Англии.

В другом полуфинале в ночь на четверг сборная Перу сыграет с победителем двух последних Кубков Америки - командой Чили. Финальный матч состоится 7 июля.

Бразильцы последний раз выигрывали трофей в 2007 году. Всего на их счету восемь чемпионских титулов.

В нынешнем розыгрыше стартовали 10 южноамериканских сборных, а также финалисты Кубка Азии 2019 года сборные Катара и Японии - в качестве приглашенных команд.

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