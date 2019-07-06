Самая престижная шоссейная веломногодневка "Тур де Франс" стартует в Брюсселе

Знаменитая шоссейная многодневная велогонка "Тур де Франс" стартует в субботу в столице Бельгии Брюсселе. Через три недели участники этого грандиозного велосипедного состязания традиционно финишируют на Елисейских полях в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тур де Франс" пройдет уже в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Участникам предстоит преодолеть 3480,3 км за 21 этап, на 16 и 22 июля запланированы выходные дни. 28 июля гонщики прибудут к финишу многодневки.

Первый этап длиной 194,5 км будет проложен по улицам Брюсселя. Во время второго этапа, который также пройдет в столице Бельгии, будет проведена командная гонка с раздельным стартом. 13-й этап, который пройдет во французском По, будет состоять из индивидуальной гонки с раздельным стартом.

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