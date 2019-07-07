Бразильский боец Масвидаль одержал самую быструю победу в UFC

7 июля 2019 09:27 (UTC+04:00)

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ночь на воскресенье по московскому времени 34-летний Масвидаль нокаутировал 34-летнего американца Бена Аскрена на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе за пять секунд.

Предыдущее достижение принадлежало американцу Дуану Людвигу, который 16 января 2006 года за 6 секунд нокаутировал канадца Джонатана Гуле.

В активе Масвидаля 34 победы и 13 поражений. Аскрен потерпел первое поражение в карьере, на его счету 19 побед в ММА.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Тэги:
  • UFC
Новости по теме
Нурмагомедов прилетит в Абу-Даби за две недели до боя с Порье
Спорт 6 июля 04:27
Все билеты на бой Нурмагомедов - Порье проданы
Спорт 9 июня 14:48
Хабиба Нурмагомедова назвали самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Спорт 5 июня 08:35
Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Спорт 4 июня 23:53
Чемпион UFC Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку
В мире 3 июня 11:38
Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором 7 сентября
Спорт 2 июня 22:48
Лента новостей
Власти Британии выделят $22,5 млн для борьбы с распространением недостоверной информации
Европа 10:49
При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека
США 10:11
Демонстранты в Гонконге запланировали акцию протеста в материковой части города
Китай 09:51
На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск относительно спокойно
Нагорно-карабахский конфликт 09:38
В Афганистане произошел взрыв
Другие страны 09:30
Туркменистан нацелен на создание электронной промышленности
Бизнес 09:16
Жена экс-главы Интерпола подала иск к организации
В мире 09:14
В Казахстане учрежден процесс погашения потребительских займов
Бизнес 09:05
МВФ надеется, что экономические показатели Грузии останутся в согласованных параметрах
Бизнес 09:01