Боттас выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Великобритании

13 июля 2019 18:51 (UTC+04:00)

Пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Великобритании - десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лучший круг 29-летний финн проехал за 1 минуту 25,093 секунды, завоевав четвертую поул-позицию в сезоне (десятую - в карьере).

Вторым стал партнер Боттаса и лидер чемпионата Льюис Хэмилтон (отставание 0,006 секунды), третье место занял пилот "Феррари" Шарль Леклер (+0,079).

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 17-е время, не сумев преодолеть первый сегмент квалификации. Партнер Квята по команде таец Александер Албон показал девятое время.

Гонка Гран-при Великобритании пройдет 14 июля.

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