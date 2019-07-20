Испанская федерация открыла дело в отношении "Барселоны" из-за перехода Гризманна

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) открыла дисциплинарное дело в отношении "Барселоны" по поводу перехода в каталонский клуб французского нападающего Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает испанское издание As.

Гризманн перешел из "Атлетико" в "Барселону" 12 июля за €120 млн. Позднее клуб из Мадрида выступил с заявлением, что "Барселона" вела переговоры с французским нападающим с февраля 2018 года и способствовала тому, чтобы Гризманн договорился с руководством мадридского клуба о снижении суммы отступных. Позднее появилась информация, что "Атлетико" располагает доказательствами переговоров футболиста с представителями каталонского клуба в марте. Мадридский клуб потребует от "Барселоны" еще €80 млн., которые входили в первоначальную сумму отступных за француза.

Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 года. За это время он выиграл с клубом Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/18) и Суперкубок УЕФА (2018), в последнем сезоне за мадридский клуб нападающий провел 48 матчей, забив 21 мяч и отдав 10 результативных передач. В составе сборной Франции Гризманн стал победителем чемпионата мира по футболу в России и выиграл серебро домашнего чемпионата Европы (2016).

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