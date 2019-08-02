Гонщики "Формулы-1" перед каникулами выступят на Гран-при Венгрии

2 августа 2019 02:45 (UTC+04:00)

Программа 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Венгрии - стартует в пятницу. Гонщики в первый день проведут две свободные практики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

После этапа в Венгрии пилоты уйдут в отпуск на четыре недели. Лидером чемпионата останется британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", который опережает партнера по команде финна Валттери Боттаса на 41 очко. Попробует приблизиться к нему голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", одержавший две победы в последних трех гонках. Ферстаппен еще ни разу в нынешнем сезоне не финишировал ниже пятого места и в личном зачете опережает пилотов "Феррари" - немца Себастьяна Феттеля и монегаска Шарля Леклера.

Гран-при Венгрии вошел в календарь чемпионата мира в 1986 году и с тех пор неизменно принимает у себя лучших гонщиков планеты. Однако трасса под Будапештом постоянно подвергается критике. По мнению многих, гонки здесь получаются одними из самых скучных.

Рекордсменом по числу побед в Венгрии является Хэмилтон, на счету которого шесть финишей на первом месте. Также из действующих пилотов здесь побеждали финн Кими Райкконен (2005), австралиец Даниэль Риккьярдо (2014) и Феттель (2015, 2017).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Венгрия ожидает визита Путина 30 октября
Другие страны 16 июля 10:35
Венгрия и Грузия наметили новые пути сотрудничества
Бизнес 12 июля 15:15
Грузия углубляет сотрудничество с венгерским банком
Финансы 11 июля 17:46
Венгры создали в Шеки "народно-стадионное" настроение (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 2 июля 16:37
Узбекистан объяснил выбор компании "Росатом" для строительства АЭС
Энергетика 29 июня 10:41
200 молодых азербайджанцев смогут получить высшее образование в Венгрии
Общество 28 июня 09:36
Лента новостей
Глава Пентагона после слов Трампа приостановил тендер с участием Amazon
США 03:56
ФБР спустя 85 лет подтвердило ликвидацию знаменитого гангстера Диллинджера
США 03:33
В резиденции Джонсона и штабе тори появились часы с обратным отсчетом до даты Brexit
Европа 03:07
Трамп анонсировал встречу представителей США и Китая по торговле
США 02:17
Франция, Германия и Великобритания призвали КНДР к переговорам с США
В мире 01:51
Трамп заявил, что не обеспокоен новыми ракетными пусками КНДР
США 01:24
Пилот разбившегося в Калифорнии истребителя F/A-18 погиб
США 00:57
Трамп заявил, что провел конструктивный, но короткий разговор с Путиным
США 00:27
Американская разведка отследила вероятный новый пуск ракет из КНДР
США 00:00