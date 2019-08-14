Португальский "Гимарайнш" вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

14 августа 2019 23:03 (UTC+04:00)

Португальский футбольный клуб "Гимарайнш" дома разгромил латвийский "Вентспилс" со счетом 6:0 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф квалификации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе португальцев два гола забил Рошинья (48-я и 58-я минуты), также в составе "Гимарайнша" забитые мячи на счету Дэвидсона (28), Жоау Тейшейры (79), Жоау Педру (80) и Пепе (86). В первом матче в гостях "Гимарайнш" оказался сильнее со счетом 3:0.

В раунде плей-офф квалификации, победители которого выйдут в групповой этап Лиги Европы, "Гимарайнш" встретится с победителем противостояния румынской "Стяуа" и чешской "Млады Болеслав". Первый матч в Румынии завершился нулевой ничьей, ответная встреча пройдет в четверг.

Результаты других матчей игрового дня:

"Атромитос" (Греция) - "Легия" (Польша) - 0:2 (первый матч - 0:0);

"Сабуртало" (Грузия) - "Арарат" (Армения) - 0:2 (2:1).

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