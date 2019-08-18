Миочич нокаутировал Кормье и завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Американский боец смешанного стиля (ММА) Стипе Миочич одержал победу над соотечественником Даниэлем Кормье в поединке за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поединок прошел в рамках турнира UFC 241 в Анахайме (США, штат Калифорния) и завершился победой 36-летнего Миочича нокаутом в четвертом раунде.

40-летний Кормье потерпел второе поражение в карьере при 22 победах. На счету Миочича 19 побед и три поражения.

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