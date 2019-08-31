Нурмагомедов после боя с Порье хочет провести поединок с Фергюсоном

31 августа 2019 01:29 (UTC+04:00)

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет провести бой с Тони Фергюсоном после поединка с Дастином Порье. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, россиянин заявил во время телеконференции с журналистами.

"Следующим бой за титул давно заслужил Тони Фергюсон. Только он", - сказал Нурмагомедов.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона ранее неоднократно срывался.

Россиянин ближайший бой проведет 7 сентября в Абу-Даби с американцем Порье.

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