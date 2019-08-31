Французский гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке "Формулы-2"

Французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер скончался на 23-м году жизни в результате аварии во время гонки девятого этапа серии "Формула-2" в Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Юбер потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник. Следовавший за ним американец эквадорского происхождения Хуан Мануэль Корреа (Sauber Junior Team) не успел среагировать и на полной скорости въехал в Юбера. В результате аварии болид француза разлетелся на две части, а машина Корреа перевернулась. На место происшествия незамедлительно выехали бригады скорой медицинской помощи, а гонщики были доставлены в медицинский центр. Юбер скончался от полученных травм, Корреа находится в стабильном состоянии, другие подробности о его здоровье не сообщаются.

Юбер занимал восьмое место в зачете "Формулы-2", он дважды побеждал на этапах Гран-при. Также француз является победителем чемпионата GP3.

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