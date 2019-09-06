Боец Нурмагомедов вошел в вес перед поединком с Порье в Абу-Даби

6 сентября 2019 08:47 (UTC+04:00)

Российские бойцы Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев и Зубайра Тухугов вошли в вес перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом ТАСС, как передает Trend, сообщили в команде спортсменов.

"Бойцы вошли в необходимый вес. У Хабиба [Нурмагомедова] даже есть запас в 100 грамм на всякий случай", - сказал собеседник агентства.

Официальная церемония взвешивания пройдет позже в пятницу. Нурмагомедов 7 сентября проведет бой против американца Дастина Порье.

Россиянин завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой и с тех пор удерживает его, проведя одну успешную защиту (победа над ирландцем Конором Макгрегором в октябре того же года). Всего в активе 30-летнего Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения.

Порье завоевал титул временного чемпиона организации 14 апреля, победив соотечественника Макса Холлоуэя единогласным решением судей. Всего в активе 30-летнего бойца 25 побед и пять поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

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