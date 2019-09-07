Леклер выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Италии

7 сентября 2019 19:17 (UTC+04:00)

Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лучший круг 21-летний пилот проехал за 1 минуту 19,307 секунды. Второе место занял британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон (+0,039), третьим стал его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,47).

В ходе третьего сегмента квалификации финский пилот команды "Альфа Ромео" Кими Райкконен не сумел справиться с управлением и вылетел с трассы.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не сумел пробиться в третий сегмент, заняв 13-е место. Его партнер по команде француз Пьер Гасли показал 15-е время.

Гонка гран-при Италии пройдет 8 сентября.

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