"Ювентус" намерен подписать контракт с вратарем "Манчестер Юнайтед" де Хеа

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" намерен подписать контракт с испанским вратарем Давидом де Хеа летом следующего года, когда истечет соглашение игрока с английским клубом "Манчестер Юнайтед". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

По информации источника, "Ювентус" намерен приступить к переговорам о контракте с 28-летним футболистом зимой в случае, если игрок откажется от продления контракта с "Манчестер Юнайтед". "Ювентус" хочет получить игрока бесплатно. Также вратарем интересуется французский ПСЖ.

Минувшим летом "Ювентус" заключил соглашение с валлийским полузащитником Аароном Рэмзи, который пребывал в статусе свободного агента после истечения срока соглашения с английским "Арсеналом". Также на правах свободного агента контракт с "Ювентусом" подписал французский полузащитник Адриан Рабьо, который ранее выступал в составе ПСЖ.

Де Хеа выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года, в составе английского клуба он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги и трижды побеждал в Суперкубке Англии, также в его активе победа в Лиге Европы. В прошедшем сезоне голкипер принял участие в 47 встречах в разных турнирах, в которых пропустил 63 гола, де Хеа провел семь "сухих" матчей в Английской премьер-лиге и три - в Лиге чемпионов. В текущем сезоне он сыграл четыре матча в чемпионате Англии, пропустил четыре мяча и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также он выступал в составе испанского "Атлетико" (Мадрид), вместе с которым стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Испании он провел 39 матчей, в которых пропустил 27 мячей и провел 17 "сухих" матчей. Он стал двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании среди игроков не старше 21 года и победителем чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет.

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