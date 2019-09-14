Ветеран Карабахской войны впервые представляет Азербайджан на Чемпионате мира по паравелоспорту (ФОТО)

14 сентября 2019 11:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые наша страна представлена на Чемпионате мира по паравелоспорту (среди лиц с ПОДА и нарушением зрения) на шоссе, который проходит с 11 по 16 сентября в городе Эммен (Нидерданды), сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Мехман Рамазанзаде – ветеран Карабахской войны, дважды победитель «Бакинского марафона» среди паралимпийцев.

В чемпионате мира принимают участие 450 спортсменов из более чем 50 стран мира. В программу соревнований включены две дисциплины – групповая гонка и индивидуальные гонки c раздельного старта, а также эстафета среди хендбайкеров. Участие на чемпионате мира позволит заработать спортсменам баллы в свой рейтинг, который является определяющим при попадании на Паралимпийские игры 2020 года в Токио.

В первый соревновательный день состоялась индивидуальная гонка на дистанцию 20.8 км с участием представителей из 18 стран. В воскресенье Мехман Рамазанзаде также примет участие в групповых гонках. Главный тренер – Амид Гасангулиев.

Напомним, что велосипедный вид спорта среди паралимпийцев создан в Азербайджане год назад. В Детском паралимпийском комитете действуют детские секции.

Велоспорт был впервые включен в программу VII Паралимпийских летних игр 1984 года в г. Нью-Йорке и Стоук-Мандевилmmе. В соревнованиях принимают участие спортсмены с церебральным параличом, ампутациями и другими поражениями опорно-двигательного аппарата, а также с нарушением зрения. Гонки проходят на велосипедах, трициклах, тандемах и хендбайках. На XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония) будет разыгран 51 комплект медалей, спортсмены с поражением ОДА разыграют 43 комплекта, а спортсмены с нарушением зрения - 8.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Ветеран Карабахской войны впервые представляет Азербайджан на Чемпионате мира по паравелоспорту (ФОТО)
  • Ветеран Карабахской войны впервые представляет Азербайджан на Чемпионате мира по паравелоспорту (ФОТО)
  • Ветеран Карабахской войны впервые представляет Азербайджан на Чемпионате мира по паравелоспорту (ФОТО)
  • Ветеран Карабахской войны впервые представляет Азербайджан на Чемпионате мира по паравелоспорту (ФОТО)
  • Ветеран Карабахской войны впервые представляет Азербайджан на Чемпионате мира по паравелоспорту (ФОТО)
  • Ветеран Карабахской войны впервые представляет Азербайджан на Чемпионате мира по паравелоспорту (ФОТО)
  • Ветеран Карабахской войны впервые представляет Азербайджан на Чемпионате мира по паравелоспорту (ФОТО)
  • Ветеран Карабахской войны впервые представляет Азербайджан на Чемпионате мира по паравелоспорту (ФОТО)
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